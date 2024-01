Ornella Vanoni: “Ho passato un Capodanno di me**a, prima ridevo perché ero ubriaca” | VIDEO

Ornella Vanoni: “Prima ridevo perché ero ubriaca” | VIDEO

Ospite di Che tempo che fa nella puntata in onda su Nove nella serata di domenica 14 gennaio, Ornella Vanoni non ha come al solito deluso le aspettative dispensando battute e perle di saggezza.

Parlando del Capodanno, trascorso a Viareggio, la cantante ha raccontato: “Un’acqua! Un freddo! Un mal di schiena! Non avevo neanche portato il k-way. Volevo morire lì”.

Ora non posso più bere e mi faccio due maroni così. Non rido più per le cose di cui ridevo prima. Ridevo perchè ero ubriaca” – @OrnellaVanoni ♥️ #CTCF pic.twitter.com/ROL5GHSI2b — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 14, 2024

“Ho passato un capodanno di me**a” ha quindi aggiunto Ornella Vanoni con Fabio Fazio che ha replicato: “Sono passate due settimane, facciamocene una ragione”.

L’artista, quindi, ha aggiunto: “Io prima di mettere il pacemaker bevevo con piacere, adesso non posso neanche più bere. E per questo mi faccio ‘due maroni così’. E tutto quello che prima mi faceva ridere ora non mi fa ridere. Ridevo perché ero ubriaca! Ubriaca… Allegra, brilla, su di giri”.

Ornella Vanoni, tra le risate del pubblico, ha continuato: “Ho sentito la Littizzetto, a proposito: ho sentito che si è rotto. Eh, la Littizzetto. Io ho un mio amico e mi ha detto che gli si è rotto. Ma non si può rompere. Il pene… Ma non si è rotto, non si è rotto, si è stortato, si è piegato, ha preso una forma come un croissant. E dice che ha un successo pazzesco”.