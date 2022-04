Ornella Vanoni cancella i concerti estivi: “Sento le voci, ho bisogno di riposo”

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo”. Lo ha fatto sapere attraverso i suoi canali social Ornella Vanoni che ha comunicato la sua intenzione di prendersi una pausa dagli impegni musicali.

L’artista 87enne ha, quindi, deciso di dedicarsi a se stessa, annullando gli impegni di lavoro già concordati, tranne tre. La Vanoni, infatti, parteciperà al Concerto del Primo Maggio, dove interpreterà un brano di Chico Buarque, e al live tributo a Lucio Dalla. Inoltre, riceverà un importante riconoscimento: “Sarò molto felice di ricevere in aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 Giugno canterò all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla”.