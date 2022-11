Morta Nonna Rosetta di Casa Surace: le cause della morte

Quali sono le cause della morte di Nonna Rosetta di Casa Surace, morta oggi (18 novembre 2022)? Le ragioni del decesso sono sconosciute, probabilmente legate all’età della donna che aveva compiuto 89 anni. Nonna Rosetta era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma da tempo si era trasferita a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove peraltro il gruppo fa base. Il gruppo di Casa Surace considerava Nonna Rosetta come una vera nonna, un grande simbolo del gruppo. Era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri di Casa Surace. L’ultimo video un mese fa sul “risparmio energetico”.

L’incontro con “Casa Surace” rese popolare Nonna Rosetta, che è diventata famosa in tutto il mondo con video che sono stati tradotti persino in cinese e portoghese e che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni nel mondo.