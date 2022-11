Criticata perché in sovrappeso, Noemi rivela a Belve la sua sofferenza

Ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 questa sera, martedì 22 novembre 2022, la cantante Noemi ha dichiarato di aver sofferto per essere stata criticata perché in soprappeso, svelando di aver “toccato il fondo” nel 2018 quando si trovava a Sanremo.

Durante la kermesse musicale, infatti, l’interprete venne presa in giro sui social con un meme, da una parte lei grassa e dall’altra Michelle Hunziker bellissima e filiforme: “Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatto un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa”.

Sempre a Sanremo, ma nel 2012, invece, Noemi ha scoperto di avere dei problemi alla vista: “Soffrivo di derealizzazione, per anni ho visto come da un binocolo, mettevo distanza, era un modo che la mia testa aveva per dirmi: guarda che sei un fantasma, non hai la tua vita in mano”.

TV / Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve. Ecco tutte le novità e i primi nomi degli ospiti

Alla domanda di Francesca Fagnani “pensa che suo padre, che lei ha assunto come manager, abbia sempre agito per il suo interesse o qualche problema finanziario gliel’ha creato?”, Noemi ha risposto: “Senza dubbio delle cose non sono andate bene, ma non volevo che lui si sentisse responsabile”.

L’interprete, poi, rivela che la decisione di sollevare il padre dall’incarico di manager l’ha allontana dalla famiglia: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita sola, il mio grande consigliere era stato lui, per un paio di anni non sono riuscita ad avere un dialogo con il mio papà e la mia famiglia, non c’era modo di capirsi”.