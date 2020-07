Naya Rivera non è l’unica persona ad essere scomparsa nel Lago Piru

Naya Rivera è scomparsa dopo essersi tuffata nelle acque del Lago Piru. L’attrice, divenuta famosa per aver recitato nella serie tv Glee, era uscita in barca con il figlio di quattro anni, si sarebbe tuffata in acqua per poi non tornare più. L’attrice è scomparsa l’8 luglio nelle acque di quel lago californiano, a circa un’ora di distanza da Los Angeles; attualmente, la polizia non sta cercando una persona scomparsa, poiché l’attrice è stata considerata presumibilmente morta, per cui si parla di recupero del corpo. Un’operazione resa difficile dalla scarsa visibilità nelle acque del lago Piru, a causa della fitta vegetazione e per la presenza di tronchi e detriti. Le forze dell’ordine sostengono che potrebbero volerci dai 7 ai 10 giorni per far sì che un cadavere torni a galla. Ma Naya Rivera non è la prima persona scomparsa nelle acque del lago Piru. Come riporta il Los Angeles Times, tra il 1994 e il 2000 sono annegate sette persone in quel lago, noto per le forti e improvvise correnti e l’acqua molto fredda. Come spiega il Los Angeles Times, “le vittime sono soprattutto nuotatori che si sono avventurati in acque ristrette. Capita che all’improvviso il vento crei profondi correnti d’acqua fredda”.

Naya Rivera frequentava quel lago da anni, come spiega lo sceriffo di Ventura, Chris Dyer, quindi lo conosceva molto bene. “Ha scelto di organizzare la gita di mercoledì, quando qui c’è poca gente, è un buon giorno per andare al lago”, ha aggiunto. Ieri sera, la contea di Ventura ha anche diffuso le immagini delle telecamere che puntavano verso il lago, mostrando l’arrivo dell’attrice al molo: uscita dalla macchina con il figlio di quattro anni, Rivera si è incamminata verso il pontile per poi salire su una barca e allontanarsi dal molo.

