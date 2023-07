Myrta Merlino dice addio al gossip su Canale 5: “Questa parola non mi appartiene”

Myrta Merlino parla de suo nuovo programma su Canale 5. “Niente gossip, farò cronaca popolare”, premette la Merlino prima di rientrare nelle case degli italiani da un’altra rete. “Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare – spiega la diretta interessata -.

Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferite a un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità’. E poi faccia fare a me una domanda: Che cosa è la politica, quella vera, se non occuparsi della vita delle persone? Da quando ha abdicato a questo ruolo la politica è entrata in profonda crisi”.

E per essere ancora più chiara, in una palese frecciata a Barbara d’Urso, ecco che la Merlino “cancella” il telespettatore medio a cui si appellava la “rivale”: “Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà ed empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro”.