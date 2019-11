Pinguini Tattici Nucleari tour: le nuove tappe nei palazzetti italiani

Nuove date per il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo indie rock italiano che ha già annunciato il tutto esaurito per il concerto del 29 febbraio al Mediolanum Forum di Milano. Oltre alla nuova data del 27 febbraio al Palasport Forum di Pordenone, la band ha annunciato nuove date nei principali palazzetti italiani, tra febbraio e marzo 2020.

Non è invece più possibile acquistare biglietti per la data di Milano. I nuovi biglietti saranno disponibili su circuito ufficiale Ticketone dalle ore 11 di giovedì 7 novembre. Ecco le nuove date del tour dei Pinguini Tattici Nucleari:

27 febbraio – Palasport Forum – Pordenone

29 febbraio – Mediolanum Forum – Assago (MI) – SOLD OUT

2 marzo – Kioene Arena – Padova

3 marzo – Mandela Forum – Firenze

6 marzo – Palazzo dello Sport – Roma

Un importante traguardo dopo i due Dischi d’Oro Irene e Verdura, dopo la realizzazione di un fumetto interamente dedicato alla band, la presentazione al Lucca Comics & Games per Beccogiallo Editore e dopo gli oltre sessanta milioni di streaming.

Pinguini Tattici Nucleari tour: chi sono

I Pinguini Tattici Nucleari, 24 anni di media, nascono (per caso) nel 2012 e sono capitanati da Riccardo Zanotti (compositore di testi e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati.

Il gruppo prende forma tra i banchi di scuola, e accompagna l’adolescenza di tutti loro. Hanno all’attivo 4 album, più di 8 milioni di views su Youtube e circa 60 milioni di streaming totali. Partecipano nel 2019 al disco faber Nostrum.

Fuori dall’Hype, uscito per Sony il 5 aprile 2019, entra in una sola settimana al 12° posto della classifica FIMI per rimanerci tra i 50 dischi più venduti, e supera i 25 milioni di streaming.

Irene, contenuta nel precedente Gioventù Brucata (oltre 17 milioni di streaming complessivi) diventa Disco D’Oro nel settembre 2019. Verdura conquista il Disco D’Oro a ottobre 2019 , mentre viene presentato al Lucca Comics & Games un fumetto totalmente dedicato alla band (Beccogiallo Editore).