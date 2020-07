Morto Sebastian Athie, l’attore star di Disney Channel aveva 24 anni

È morto a soli 24 anni Sebastian Athie, giovane attore e considerato una star di Disney Channel, noto soprattutto per essere stato il protagonista della serie tv Once, dedicata al mondo del calcio in cui interpretava il ruolo di Lorenzo Guevara. A dare la notizia dell’improvvisa scomparsa è stato il Daily Mail. La famiglia per il momento non ha voluto rendere note le cause del decesso.

Il Sun fa sapere che è stata aperta un’indagine e che il giorno prima della sua morte il giovane aveva partecipato a un incontro via Zoom con i suoi fan. “Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre. Con molto dolore, ci rammarichiamo della dipartita di Sebastian Athie, che ricorderemo sempre per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio”, questo il messaggio di cordoglio pubblicato da Disney Channel sui social per ricordare il giovane attore.

Nato in Messico, Sebastian Athie si era trasferito giovanissimo in Argentina. Aveva iniziato a recitare a 16 anni, ma la vera svolta per lui era arrivata quando la Disney lo scelse per prestare il volto al personaggio di Lorenzo Guevara. La serie tv “Once” fu prima trasmessa in Argentina e poi in tutto il Sud America.

