Grave lutto nel mondo del cinema: è morto a 82 anni l’attore Michael Gambon, particolarmente famoso a livello popolare per aver interpretato Albus Silente dal terzo film della saga di Harry Potter in poi, sostituendo il collega scomparso Richard Harris. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. Sir Michael si è spento pacificamente in ospedale, dopo un attacco di polmonite.