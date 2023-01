Morta a 54 anni Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis: colpita da un infarto

Si è spenta a 54 anni Lisa Marie Presley, figlia unica di Elvis Presley. Poche ore prima dell’annuncio, la cantante era stata ricoverata d’urgenza per un arresto cardiaco.

“È con grande tristezza che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato”, ha comunicato la madre Priscilla. “Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.

Secondo quanto riportato dal sito di gossip Tmz, che cita una fonte vicina a Lisa Marie Presley, ieri mattina la star era stata trovata priva di sensi nella sua camera da letto. Il suo ex marito Danny Keough, che vive anche lui nella casa di Calabasas, in California, è accorso e ha tentato di rianimarla. Secondo Tmz, il battito le è tornato dopo che le è stata somministrata epinefrina e praticata la rianimazione cardiopolmonare, prima ancora dell’arrivo dei paramedici, che l’hanno poi portata in ospedale.

Nata nel 1968, Lisa Marie aveva deciso di seguire le orme del padre, vendendo centinaia di migliaia di copie con il suo album di debutto del 2003, “To Whom It May Concern”.

La cantante era diventata celebre anche per i matrimoni con Michael Jackson e Nicholas Cage. Il primo marito era stato il musicista Danny Keough, a cui è rimasta legata anche negli anni successivi, fino a farle da testimone al suo quarto matrimonio, con il produttore Michael Lockwood.

Solo due giorni fa Lisa Marie Presley aveva assistito alla cerimonia dei Golden Globe, dove l’attore Austin Butler, che impersona Elvis nell’omonimo film sul re del Rock n’ Roll, era stato premiato come miglior attore in un film drammatico. “Grazie ragazzi, grazie per avermi aperto i vostri cuori, i vostri ricordi, la vostra casa”, aveva detto Butler nel suo discorso di ringraziamento. “Lisa Marie, Priscilla, vi vorrò bene per sempre.”