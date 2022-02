Michelle Hunziker parla per la prima volta della fine dell’amore con Tomaso: “Una separazione è un lutto”

Michelle Hunziker, ospite in esclusiva domenica 13 febbraio a “Verissimo”, si mette a nudo e parla per la prima volta della fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi. “Una separazione è sempre un lutto da affrontare – racconta alla conduttrice -. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. E aggiunge: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. Poi la Hunziker ha rivelato che Eros Ramazzotti sarà tra gli ospiti del suo one woman show “Michelle Impossible”, in onda su Canale 5 il 16 e il 23 febbraio.

Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito – dice Michelle -. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”. Ma Ramazzotti non sarà l’unico ospite. Ci saranno anche Maria De Filippi, Ilary Blasi, Gerry Scotti e tanti altri. A proposito di Eros Ramazzotti, Silvia Toffanin le chiede se la fine del matrimonio con lui l’abbia aiutata ad affrontare in maniera diversa questo momento: “Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro – dice lei -. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza”.

Sul nuovo taglio di capelli afferma: “Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch’io, a un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me”.