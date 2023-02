Michael Douglas e la sua dipendenza dal sesso. L’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Michael Douglas è stato tra i primi attori e personaggi dello spettacolo ad ammettere di avere una dipendenza dal sesso. Il periodo peggiore, ha ammesso, è stato tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, in particolare dopo la separazione da Diandra Luker nel 2000. L’attore hollywoodiano, ospite su Rai 1 a Oggi è un altro giorno, qualche anno fa, si è sottoposto addirittura a un programma per sessuomani in una clinica specializzata in Arizona. Oggi Douglas sembra guarito e fedele alla moglie Catherine Zeta-Jones.

Dunque Michael Douglas all’inizio degli anni novanta era ammalato di sesso dipendenza, una malattia che provoca un insieme di comportamenti impulsivi di natura sessuale, accompagnati da incubi e fantasie a luci rosse. La sesso dipendenza porta chi ne è affetto a rischiare ogni cosa pur di ottenere il piacere a cui è assuefatto. Pare che la moglie di Michael Douglas lo avesse scoperto a letto con la sua migliore amica.

Nel 1992 Michael Douglas dovette così ricoverarsi nella clinica di Sierra Tucson in Arizona, per disintossicarsi dal sesso al costo di quarantamila dollari. La clinica era una delle tante che è stata aperta negli Stati Uniti dopo quella fondata nel 1985 da Patrick Carnes del Golden Valley Institue for Behavioral Medicine.

Clinica che aveva una terapia simile a quella degli Alcolisti Anonimi per combattere la dipendenza dall’alcol o dalle droghe. Aveva un programma che poteva durare fino a quattro settimane. Il paziente che entrava al Sierra Tucson si assoggettava ad una vita da clausura senza telefonate all’esterno, se non il primo giorno per dire che era arrivato. Non poteva portarsi alcol, profumi, collutori alcolici nella valigia. Clinica in cui ovviamente erano vietati anche vestiti sexy, gonne sopra al ginocchio e bikini.

In questo centro si curava ogni forma di dipendenza, ma la vera specializzazione erano i disturbi legati al sesso come i traumi da incesto, la vergogna legata all’attività sessuale, l’amore-dipendenza – cioè la tendenza a innamorarsi continuamente, anche a costo di perdere la propria identità – e la sesso dipendenza. Michael Douglas e Diandra Luker nel 1995 si separarono proprio a causa degli innumerevoli tradimenti di lui e divorziarono nel 2000.

Vita privata

Negli anni Settanta Michael Douglas è stato fidanzato con Brenda Vaccaro, ma nel 1977 ha sposato la produttrice Diandra Luker. La coppia ha avuto un figlio, Cameron, nato nel 1978. Nel 1995 i due si sono separati e nel 2000 è arrivato il divorzio. In quello stesso anno l’attore ha sposato Catherine Zeta Jones dal quale ha avuto i figli Dylan Michael (2000) e Carys Zeta (2003). Nel 2010 Michael Douglas ha spiegato di doversi sottoporre alle cure per un tumore alla gola. Ha anche raccontato di essere stato dipendente dal sesso.