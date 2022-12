Masterchef Italia 12 torna in onda giovedì 29 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW e on demand su Sky Go. Le anticipazioni del nuovo doppio appuntamento che i concorrenti della Masterclass entreranno nella cucina del talent, dove troveranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Conclusa la fase delle selezioni, i concorrenti che hanno ottenuto il grembiule bianco potranno varcare le porte della celebre cucina del talent culinario. I tre giudici metteranno sin da subito alla prova gli aspiranti chef con una Mistery Golden Box, e dovranno mostrare tutta la loro bravura per evitare gli Invention Test (più complicato e basato sull’utilizzo di due prodotti tipici italiani).

Nel corso del secondo episodio ci sarà invece la prima esterna, ambientata a Ponte Vecchio (Bassano del Grappa). I concorrenti, come di consueto, saranno divisi in due brigate e dovranno preparare un menu per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP. Per l’occasione interverrà come ospite Antonio Lorenzon, volto noto del programma. La squadra sconfitta, una volta tornata in studio, dovrà vedersela con i Pressure Test.

A segnare il primo punto però è Antonino Cannavacciuolo che stuzzica Bruno Barbieri “nascosto” dietro le quinte: «Ti vedo nano malefico» tra le risate di Locatelli e di tutto lo staff.

Lo chef non se la prende e sui social sono tutti divertiti da questo gioco delle parti segno di una grandissima sintonia tra i giudici. Ma dopo questo gioco è il momento di tornare seri con Iginio Massari non si scherza e chi passa la prova va subito in balconata. Chi non avrà soddisfatto appieno i giudici, si rimetterà invece all’opera per l’Invention Test