Morta a 35 anni la ballerina Maria Miceli: aveva lavorato a “Camera Café” e in altri programmi tv

Morta a 35 anni la ballerina Maria Miceli: aveva lavorato a “Camera Café”

È morta a soli 35 anni Maria Miceli, ballerina, coreografa e direttrice artistica, che aveva lavorato in teatro e in televisione.

La danzatrice è deceduta lo scorso giovedì 11 maggio dopo una lunga malattia. Appassionata di cultura mediorientale, la ballerina era nata a Milano ma viveva da tempo a Brescia.

In tv aveva preso parte in qualità di attrice alla sitcom Camera Cafè e alla trasmissione I soliti ignoti. Inoltre era stata la protagonista del videoclip del brano Grande Amore de Il Volo.

Il suo ultimo post sui social risale al 30 aprile scorso. “Love is the bridge between you and everything” (l’amore è il ponte tra te e tutto ndr) scriveva la ballerina utilizzando un verso di una poesia di Jalal ad-din Rumi, conosciuto semplicemente come Rumi, uno dei grandi poeti mistici persiani. Un post che oggi suona come un messaggio di addio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Miceli (@maria.miceli)

Maria Miceli lascia la madre Annarita e il padre Raffaele, oltre ai fratelli Andualem, Selam, Maddalena, Alelign e Teresa.

“Se ne va una persona che solo vivendo su questa Terra infondeva speranza nella Bellezza e nella Gentilezza che sono così infinitamente rare…. Continua a danzare, cara Amica” è uno dei tanti messaggi di cordoglio che si leggono sui suoi profili social.