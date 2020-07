Maria De Filippi: “Coronavirus? Terrorizzata. Ho fatto sei test sierologici”

Chi la conosce bene sa che Maria De Filippi è piuttosto ipocondriaca. Durante la pandemia del Coronavirus, poi, costretta a lavorare insieme a decine di persone, la conduttrice ha dovuto adottare rigide misure e precauzioni per evitare il contagio. In un’intervista a Oggi, la De Filippi ha raccontato di aver avuto il terrore di contrarre il Covid, tanto da aver fatto più volte i test sierologici.

“Confesso che per me non è stata una passeggiata. Ho fatto sei test sierologici, messo in atto mille precauzioni, viaggiato con guanti e amuchina… Ma non è stato facile perché per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19. Avevo in borsa il pulsometro e idem sul comodino, così provavo spesso la saturazione per tranquillizzarmi. Ero angosciata”, ha dichiarato la presentatrice Mediaset.

Dopo la fine dei suoi impegni televisivi, Maria si sta godendo un po’ di relax in vacanza ad Ansedonia, in compagnia delle persone a lei più care. Eppure il timore di un possibile contagio non l’è passato del tutto. D’altronde anche il governo ribadisce che non è ancora il momento di abbassare la guardia: “La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in modo diverso”, ha aggiunto De Filippi.

Leggi anche: La sfuriata di Maria De Filippi ad Amici? Ha ragione lei, ecco perché

Potrebbero interessarti Temptation Island: dalla diabolica Anna alla crisi di Sofia. E la Elia nicchia Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 3 luglio su Canale 5 Ascolti tv giovedì 2 luglio: Che Dio ci aiuti 5, Temptation Island 2020