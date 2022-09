La fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità: è bufera

Polemica social per un video di cattivo gusto pubblicato su TikTok da Angelica Benevieri, la fidanzata di Manuel Bortuzzo. “Un gesto agghiacciante”, è il commento ricorrente da parte di molti utenti al filmato, diventato virale. Angelica – nuova compagna dell’ex promessa del nuoto azzurro, costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto per errore in un agguato – ha pubblicato un video in cui entra in un bagno.

Solo in un secondo momento, però, la giovane si accorge di essere entrata in quello riservato ai diversamente abili e, uscendo, decide di imitare goffamente una persona con limitazioni motorie, zoppicando vistosamente e mimando degli spasmi. “Queste persone non vanno prese in giro neanche per scherzo, vergognati”, scrive un utente. Inevitabile la pioggia di critiche: “25 anni con una mamma disabile e questo video no, non fa ridere”, scrive Susy. “Ma è possibile che lui, che è sulla sedia a rotelle, non dica proprio nulla?”, si chiedono un po’ tutti. “Uno dei video più imbarazzanti, vergognosi e fuori luogo mai visti”, commenta un altro utente.

“Come sto? Molto bene, grazie” – ha recentemente dichiarato Bortuzzo in un’intervista – “Felice, sereno, apposto con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la mia vita non potrebbe essere migliore”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua (con Lulù, ndr) ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy”.