Una storia che ha dell’incredibile. Pensa di avere una colica e invece era incinta. Manoela Fortuna, cantante del talent show The Voice Brasil, ha 28 anni ed è molto conosciuta nel suo Paese. L’artista non sapeva di essere incinta e così un dolore addominale si è trasformato in un inatteso parto. La giovane ha dato alla luce una bimba in Calabria, a Vibo Valentia. La piccola si chiama Esperanza.

La cantante pensava di avere una colica, ma in realtà si trattava delle doglie del parto. Manoela, nota in Brasile per aver partecipato al talent The Voice, si trovava in vacanza con amici a Ricadi, in Calabria. Improvvisamente ha avvertito dei dolori al ventre talmente forti che i ragazzi che l’accompagnavano, Gaetano e Daria, anche loro artisti, l’hanno portata di corsa all’ospedale. Una colica, il pensiero iniziale di tutti, compresa la stessa Manoela.

Giunti al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, i medici le hanno fatto un’ecografia. Da qui l’incredibile sorpresa: la ragazza è incinta. Non solo, è pronta per partorire. Dopo pochi minuti è nata Esperanza, 2.450 grammi. Il papà della piccola, subito informato, ha lasciato il Brasile per raggiungerle. Ma come è possibile che la cantante non si sia accorta di nulla? Le perdite regolari di sangue, durante gli ultimi nove mesi, le avevano fatto credere di avere un ciclo regolare. Il mal di pancia era stato scambiato per un disturbo passeggero. L’aumento di peso per un ingrassamento. La nausea e il movimento nel ventre per problemi gastrointestinali.

Intercettato da TgCom, Gaetano, l’amico che era con la cantante, ha raccontato: “Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica”. La 28enne aveva cominciato da diverso tempo a prendere antidolorifici perché i dolori si stavano facendo più intensi, poi però nelle ultime 24 ore le condizioni erano peggiorate, da qui l’idea di rivolgersi a un ospedale tramite l’aiuto proprio degli amici che l’avevano trovata a terra con perdite di sangue. Erano appunto le doglie. Per fortuna Esperanza sta bene e alla nascita pesava 2.450 chilogrammi. Inizialmente la cantante avrebbe voluto chiamare la figlia con i nomi delle ostetriche, Antonella e Rita, poi però ha optato per questo nome particolarmente simbolico. Tutto è bene quel che finisce bene.