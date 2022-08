Maneskin vincono agli Mtv Vma e si esibiscono sul palco: “Censurati per nudità”

Per la prima volta un gruppo italiano vince ai MTV Video Music Awards. Grazie al video di “I Wanna Be Your Slave”, i Maneskin ieri si sono aggiudicati l’ambito premio di “Miglior video alternativo” al Prudential Center di Newark nel New Jersey, dove sono poi saliti sul palco per una performance della loro ultima hit, “Supermodel”.

Un’esibizione sopra le righe, in cui la bassista Victoria è rimasta brevemente a seno scoperto. Un incidente che le telecamere di Mtv hanno ripreso solo per pochi istanti, prima di staccare sul pubblico, spingendo molti fan del gruppo a parlare sui social di censura.

“Grazie a Mtv e ai Vma e a tutti quelli che ci hanno sostenuto per questa scarica di adrenalina, vi vogliamo bene”, ha detto la band romana in un post sul profilo Instagram ufficiale, che mostra i quattro in posa con il premio a forma di astronauta.

Per il gruppo, alla prima partecipazione ai Vma americani, si tratta di una conferma del successo che ha finora riscosso oltreoceano, dopo la vittoria del premio nella categoria Best Rock agli Mtv European Music Award dell’anno scorso, pochi mesi dopo il trionfo all’Eurovision.

Nell’edizione americana, il premio come Best Rock è andato ai Red Hot Chili Peppers “Black Summer”, mentre il miglior video Pop è stato quello “As It Was” di Harry Stiles. Come miglior video Hip-Hop è stato premiato “Do We Have A Problem?” di Nicki Minaj ft. Lil Baby, mentre nella categoria R&B si è imposto The Weeknd con “Out Of Time”.

La trionfatrice della serata è stata però Taylor Swift, che ha vinto il premio per il miglior video con “All Too Well”. Il riconoscimento di artista dell’anno è invece andato al rapper portoricano Bad Bunny, e quello di canzone dell’anno a Billie Eilish, con la sua “Happier Than Ever”.