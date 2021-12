Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe

Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. Dovrà risarcire i danni alla collega che lo aveva denunciato nel 2017, in seguito a un’intervista rilasciata sulla rivista Chi. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano Magalli dovrà risarcire i danni patiti da Volpe liquidati in via di provvisionale in 25mila euro. La multa, poi, ammonta a 14mila.

Ad annunciare la condanna è lo stesso conduttore che scrive un post su Facebook: “Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che non sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”. Prosegue, poi, parlando anche di Alfonso Signorini, direttore responsabile di Chi e conduttore del Grande Fratello: “Per inciso nella causa eravamo imputati io, il giornalista che mi aveva fatto l’intervista e aveva cercato di farmi parlare della Volpe (assolto) e il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata. Per lui la querela è stata ritirata. E di che parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora”.

I rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono da tempo difficili. Dal 2009 al 2017 conducono insieme la trasmissione “I fatti vostri” su rai 2. Qui non mancano frecciatine, battibecchi e dissapori, fino ad arrivare alle denunce per diffamazione.