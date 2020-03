Madonna in lacrime: cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale

Non è un bel periodo per Madonna. L’iconica cantante aveva già cancellato alcune date del suo “Madame X Tour” per via di alcuni problemi muscolari ma, inarrestabile, ha voluto sfidare la sorte a Parigi, sul palco de “Le Grand Rex”.

Ma il corpo non ha retto e Madonna, mentre volteggiava e cantava per i suoi fan, è caduta per terra. Nello specifico, pare che la cantante fosse seduta una sedia, sospesa per aria e retta male da un ballerino che l’avrebbe poi fatta cadere. Qualcuno l’avrebbe persino vista piangere, prima di correre in ospedale e cancellare altre date del tour.

Un tour che non avrebbe dovuto vedere la luce, quello di Madonna, già slittato tante volte (tredici per l’esattezza) per quei problemi al ginocchio malandato che la costringono ogni giorno a sei ore di fisioterapia. La terribile caduta a Parigi ha acuito il dolore della cantante ma, nonostante la corsa in ospedale, Madonna ha cercato di rimanere positiva, per poi fare un passo indietro via social.

Madonna, una bambola rotta tenuta insieme da nastro adesivo e colla: “Devo fermarmi”

Sul suo account Instagram è spuntata una lunga riflessione: “Carne e sangue: se solo le ginocchia non si piegassero e la cartilagine non si strappasse, e le lacrime non cadessero dagli occhi… Ma, ahimè, lo fanno e ringraziamo Dio per questo importante promemoria, perché in fin dei conti siamo umani”. La cantante ha spiegato cos’è successo: “Sono caduta sul palco due sere fa, quando la sedia sulla quale ero seduta è stata mossa per sbaglio e sono caduta di peso facendo pressione sul coccige”.

Infine, Madonna sventola bandiera bianca: “Ad oggi, anche io posso vedere che questa bambola rotta tenuta insieme da nastro adesivo e colla deve rimanere a letto e riposare per un paio di giorni, in modo da poter terminare il tour con il sorriso sulle labbra e tutta d’un pezzo”.

