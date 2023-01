Amadeus conferma la presenza di Madame a Sanremo: “Io valuto la cantante, non anticipo la magistratura”

“Su Madame non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura”: Amadeus conferma la presenza della rapper Francesca Calearo alla 73esima edizione del Festival di Sanremo parlando durante gli ascolti dei brani in gara.

La giovane aveva già partecipato alla competizione nel 2021 con “Voce”, ma ora è coinvolta in un’inchiesta della procura di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid. Secondo l’accusa avrebbe ottenuto un Green Pass falso senza alcuna inoculazione.

Ma il conduttore della kermesse esclude la possibilità che venga estromessa preventivamente: “Sarebbe un gravissimo errore. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà”.

Anche Stefano Coletta, direttore dell’area Intrattenimento prime time della Rai, è intervenuto sulla vicenda: ha spiegato che Madame è al momento “soltanto indagata” e che la sua posizione è diversa – ad esempio – da quella di Memo Remigi, fatto fuori dal programma del servizio pubblico “Oggi è un altro giorno” per aver palpeggiato in diretta Jessica Morlacchi, oppure di Enrico Montesano, apparso a Ballando con le stelle mentre indossava una maglietta della X Mas.

In quei casi “era stato riscontrato – spiega Coletta – il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico”, mentre con la cantante “non sappiamo come sono andate le cose, a differenza degli altri casi dove ci sono prove evidenti”.

Potrà esibirsi quindi sul palco dell’Ariston con il suo singolo “Il bene nel male”. A 21 anni appena compiuti, Calearo è stata inserita da Le Monde nella lista delle “12 promesse del 2023”: stando all’interpretazione che arriva dai media francesi, starebbe sovvertendo l’ordine musicale costituito rivoluzionando il pop italiano dal “di dentro”.