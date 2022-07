Ti aspetti un Bocelli, te ne ritrovi un altro. Sul palco della Versilliana si è presentato il grande Andrea Bocelli, sostituendo a sorpresa suo figlio Matteo, al quale era stato cancellato il volo dalla Germania. Il celebre tenore è così venuto in soccorso del figlio, nello stupore generale degli spettatori, che lo hanno accolto con un’ovazione.

La star si è così esibita a sorpresa sul palcoscenico della Versiliana a Marina di Pietrasanta per il concerto ‘Note d’Autore” nella serata dedicata a Giancarlo Bigazzi, il musicista e produttore discografico fiorentino scomparso nel 2012 e che ha lanciato tanti artisti, da Fabrizio Moro a Marco Masini. Matteo Bocelli ha dovuto dare forfait all’improvviso, perché rimasto bloccato in Germania a causa di un volo cancellato.

“Succede che di solito nella vita sono i figli che sostituiscono i padri , in questo caso, tanto tocca sempre a me – ha scherzato Andrea Bocelli – sono io che devo sostituire il figlio; mi dispiace per tutta quella parte di gentil sesso che si aspettava Matteo, che è giovane e bello, ma dovrò io cantare quello che avrebbe dovuto cantare lui, e che ho dovuto ripassare in automobile mentre venivo qui”. Bocelli al pianoforte, ha poi intonato “Ci vorrebbe il mare” e poi “Con te partirò”, con relativa standing ovation del pubblico. Qui il video.