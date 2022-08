Love Island Uk, vince il romano Davide Sanclimenti

È romano e ha 27 anni il vincitore del reality Love Island Uk. Si chiama Davide Sanclimenti, ha una laurea in Economia e Business, un master e un’esperienza all’Università di Salford. E quest’anno ha partecipato all’ottava edizione del reality inglese insieme all’attrice anglo-turca Ekin-Su Cülcüloğlu. Anche i tabloid inglesi si sono chiesti chi sia il vincitore italiano che si definiva “Italian stallon”. All’interno del programma non ha mai parlato della sua vita professionale perciò la domanda è sorta spontanea: “Che lavoro fa?”. Su Linkedin è possibile conoscere il suo percorso formativo e la sua professione: dal 2021 ha una società, la S Deluxe Shisha. Dal Daily Mail all’Independent, sono diversi i giornali inglesi che hanno dedicato al romano inchieste o reportage. Su Instagram conta già 1.3 milioni di followers.

La coppia, grazie al televoto, ha vinto 50mila sterline, 60mila in euro, e non solo. Perché nei prossimi mesi seguiranno ospitate televisive e contratti pubblicitari. Davide Sanclimenti e Ekin-Su Cülcüloğlu hanno passato 58 giorni in una villa nell’isola spagnola di Maiorca, dove si è svolto il reality che si basa su flirt e giochi di seduzione. L’ultima puntata è stata seguita da 3,4 milioni di persone: mai numeri così alti dal 2019.