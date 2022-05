Loredana Lecciso lascia la tv: “Sono tornata a essere una giornalista. Sto valutando proposte”

Loredana Lecciso ha lasciato la televisione per sempre. O almeno per il momento. Questa decisione è stata presa dalla stessa showgirl che al settimanale “Grand hotel” ha raccontato la sua vita di adesso: “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”.

La scrittura è una vecchia passione per la Lecciso che lavorava come giornalista per una tv locale pugliese già prima di conoscere Al Bano. Incontrò il cantante perché sua figlia Brigitta, nata dal legame finito con il produttore Fabio Cazzato, frequentava la stessa scuola di Cristel Carrisi. Prossima ai 50 anni (li festeggia nel mese di agosto), Lecciso ha spiegato di aver “delegato le mansioni di madre” e di aver sbagliato. “Per certi versi è più impegnativo adesso”, ha concluso.