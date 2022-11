È ancora positivo al Covid Ligabue, da cinque giorni costretto in quarantena in un albergo di Parigi. Il cantautore prosegue nel forzato isolamento in terra francese, e aggiorna costantemente i suoi fan attraverso i social. “Questo è il posto in cui sto trascorrendo questi giorni. Oggi è il quinto. Non mi passa più”, ha ammesso il cantante dalla sua stanza parigina. “Come vedete lì c’è una maschera di Batman e lì una di Dart Vader. Non chiedetemi perché, le ho trovate qui quando sono arrivato. Sullo specchio alcuni messaggi carini di accoglienza. Welcome Luciano, Mama loves you. Sul comodino Brufen d’ordinanza come consiglio medico. Vitamina C, spray nasale, qualche libro”, aggiunge nel video Ligabue descrivendo la stanza dell’hotel.

“Questa è una chitarra che non era mia ma lo è diventata: arriva da un mercatino di Parigi. Un pezzo l’ho scritto. Per il resto sto meglio. Devo aspettare di negativizzarmi e di poter tornare nel nostro bel Paese”, ha spiegato su Instagram l’autore di Certe notti. Nei giorni scorsi Ligabue aveva annunciato di aver contratto il Covid: “Purtroppo saltano quindi i concerti di stasera al Bataclan e domani a Londra… vi potete immaginare il giramento di balle dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e a Bruxelles, però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato vi abbraccio comunque”.