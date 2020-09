“Sei troppo magra”. Laura Chiatti presa di nuovo di mira sui social, ma lei sbotta

Laura Chiatti presa di nuovo di mira sui social per via del suo fisico. L’attrice ha pubblicato di recente un nuovo scatto insieme al figlio, il piccolo Enea. I suoi follower però non hanno resistito alla tentazione di sottolineare ancora una volta il fisico asciutto, finendo con l’irritare l’attrice che questa volta ha replicato duramente.

Sotto la fotografia, si leggono commenti come: “Almeno abbi l’intelligenza di non postare sempre foto dove esalti la tua magrezza” e “Con il tuo corpo fai ciò che vuoi ma l’esempio che dai è pessimo” o ancora “Sei bellissima, ma troppo magra. Qualche kilo in più forse ti farà ancora più bella”.

E Laura Chiatti ha deciso di prendere in mano la situazione e replicare a muso duro. “Avete veramente rotto il c***o! Basta! Sono una donna normalissima che ha un peso perfetto per la propria altezza!”, si legge sotto il post Instagram. Poi l’attrice ha aggiunto: “Ho appena mangiato pane e salame, e basta!”.

