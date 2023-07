Jane Birkin è morta: trovata senza vita nella sua casa a Parigi

E’ morta a 76 anni Jane Birkin, cantante e attrice britannica naturalizzata francese. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa parigina nella giornata di oggi, 16 luglio 2023. Nata il 14 dicembre 1946 a Londra, Jane Birkin è nota per la sua lunga relazione, anche artistica, con il cantante e compositore francese Serge Gainsbourg negli anni 60 e 70

Il suo esordio nella musica quando ha cantato in un musical esortata dal compositore inglese John Barry, autore delle musiche dei film di James Bond, che poi ha sposato a 19 anni. Da questo matrimonio ha avuto la sua prima figlia, Kate Barry, nata nel 1967 e deceduta nel 2013. Il suo esordio cinematografico invece è stato nel 1965 con Non tutti ce l’hanno di Richard Lester, ma è con il film seguente, Blow-Up di Michelangelo Antonioni (1966), e con la scena in cui compare in topless, che la Birkin ha raggiunto la celebrità, diventando un’icona della swinging London. Fu durante le riprese del film Slogan nel 1968 che conobbe Serge Gainsbourg. La loro collaborazione musicale produsse uno dei brani più celebri e controversi degli anni 60, Je t’aime… moi non plus del 1969.