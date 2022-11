Iva Zanicchi rivela: “Vergine fino ai 26 anni, poi ci ho dato”

Come al suo solito, non le manda a dire Iva Zanicchi. La cantante e concorrente di Ballando con le stelle è stata ospite questo pomeriggio alla trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno: “Sono arrivata vergine fino ai 26 anni, dopo ci ho dato!”. Un’affermazione che ha fatto molto ridere la conduttrice e i suoi affetti stabili. “Ero vergine al primo Sanremo e si vedeva”, ha aggiunto l’artista, in riferimento al Festival del 1965, quando salì sul palco dell’Ariston con il brano “I tuoi anni più belli”.

La prima volta della Zanicchi fu con Antonio Ansoldi, l’uomo che sarebbe diventato poi suo marito. “La prima volta è stato orrendo, mi sono detta ‘Se è così, meglio rimanere vergine fino a 80 anni!’. Lui, che poi è diventato il mio primo marito, aveva troppa foga diciamo… Poi in qualche modo dopo ci siamo rifatti”. I due rimasero insieme dal 1967 al 1985 ed ebbero una figlia, Michela. Dal 1986 Iva è legata a Fausto Pinna.