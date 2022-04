Isola dei Famosi, la confessione shock dell’avvocato di Cicciolina: “Rischia l’arresto”

Ilona Staller, alias Cicciolina, ha raccontato all’Isola dei Famosi il dolore che ha vissuto quando è stata costretta a separarsi del figlio. La pornostar rapì Ludwig Maximillian Koons, il figlio che ha avuto dal matrimonio con Jeff Koons, un famoso artista statunitense, dalla casa di residenza di New York, portandolo in Italia. Ma la Corte Suprema di New York emise contro di lei l’ordine di arresto per sottrazione internazionale di minore e la dichiarazione di ricercata con incarico all’FBI. Jeff Koons inoltre voleva da lei anche 8 milioni di dollari di risarcimento.

Fu grazie al penalista Luca Di Carlo – che aveva difeso anche Michael Jackson – che Cicciolina riuscì a riavere suo figlio ed essere assolta dalle accuse. Eppure proprio l’avvocato Di Carlo, in una recente intervista, ha fatto sapere che Cicciolina, se dovesse mai rientrare a New York, potrebbe essere arrestata. “Purtroppo non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona”. Se di ritorno dall‘Isola dei famosi 2022, Ilona Staller dovesse fare scalo a New York, potrebbe essere arrestata.