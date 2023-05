Isola dei Famosi, ancora scintille tra Ilary Blasi ed Enrico Papi: “Hai la bocca de ciavatta” | VIDEO

Isola dei Famosi, ancora scintille tra Ilary Blasi ed Enrico Papi | VIDEO

Ancora scintille tra Ilary Blasi ed Enrico Papi nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 22 maggio.

Tutto è iniziato quando la conduttrice ha iniziato a spiegare le regole di un nuovo gioco, La maledizione del pirata, e si è rivolta all’opinionista affermando: “Consiste che due di loro andranno a sorpresa al televoto, in nomination e secchi. Ovviamente non dovete dire niente. Tu che c’hai una bocca de’ciavatta non devi dì niente”.

“Ma sto seguendo” ha risposto Enrico Papi, che poi ha punzecchiato Ilary Blasi poco dopo. Quando la conduttrice si è collegata con i naufraghi, spiegando loro cosa sarebbe accaduto da lì a breve, ha urlato: “La tribù sconfitta subirà la maledizione del Pirata!”.

Enrico Papi ne ha subito approfittato per lanciare una frecciatina alla presentatrice esclamando: “Ma che hai bevuto? Ma che hai fatto stasera? Sei strana!”.

“M’avete fatto fà no shottino di rum” ha replicato Ilary Blasi chiudendo la questione con il reality show che poi è andato avanti con la sua normale programmazione.