INTESTAMÈ 20, 21 Settembre ore 21.00 Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti

Uno spettacolo di Carlo Ragone e Loredana Scaramella.

Con Carlo Ragone protagonista.

“Intestamè” è uno spettacolo che non fa parte della tradizione shakespeariana ma che era molto caro al Direttore Artistico e vuole essere un omaggio al suo modo di raccontare con musica e parole.

“Può da un dolore nascere una risata? L’ingegno comico che spinge alla messa in dubbio di ogni cosa, all’irriverenza, al rovesciamento di ogni certezza, suggerisce che per un evento di grande pesantezza, la leggerezza sia l’antidoto migliore”.

Un uomo solo, alla morte del padre. Un assurdo testamento: al figlio prediletto non spetta nulla, niente soldi, niente casa, ma solo poche sibilline parole: “A mio figlio Ferdinando ci lascio tutto. Tutto quello che non ho fatto.” Un lascito che spalanca inevitabilmente la porta ad un mondo che non sceglie i colori definiti della realtà, ma le sfumature della possibilità, dei rimpianti, delle nostalgie e, perché no, della magia. Un mondo di favola insomma. E non somiglia tanto ad una favola la storia di un figlio che, dopo aver vestito la giacca del padre, viene trasportato per incanto nella Napoli degli anni ’40, tra bombardamenti, fame e emigrazione?

Con:

Carlo Ragone

Musiche:

Stefano Fresi eseguite dal vivo dal Trio William Kemp

Costumi:

Marco Calandra

Direzione tecnica:

Stefano Cianfichi

Light Designer:

Umile Vainieri

Sound Engineer:

Daniele Patriarca