Ilary Blasi a Verissimo, evita le domande su Totti ma lancia la frecciatina: “L’amore? Bastian così”

“Ti ringrazio per rispettare i miei tempi”. Alla sua prima intervista dopo la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi non ha voluto parlare della separazione dall’ex capitano della Roma.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ilary si è invece concentrata sulla nuova nuova, imminente, edizione de “L’isola dei famosi”, di cui sarà conduttrice per la terza volta. Al termine dell’atteso colloquio non è però mancata una frecciatina all’ex calciatore, con un riferimento non troppo velato alla sua nuova fiamma.

“Non possiamo far finta di niente, prima di iniziare. Domani tu torni con L’isola però dobbiamo dire una cosa”, ha esordito Silvia Toffanin. “So che da casa la gente si sta aspettando che io inizi a farti tutte le domande sulla tua separazione, ma dobbiamo dire che non è il momento”. Un chiarimento apprezzato da Ilary, che ha ringraziato l’ex collega di Passaparola per aver voluto rispettare i suoi “tempi”.

Largo quindi alle domande sulla 17esima edizione de L’isola dei famosi, che prenderà il via domani. “Non vedo l’ora che cominci perché il cast mi piace molto, noi scegliamo i personaggi e cerchiamo le persone più diverse tra loro perché in questo modo ognuno creiamo varietà. Quello che mi ha colpito di più di questo cast è il fatto che i concorrenti non vedano l’ora di partire… ma non sanno cosa li aspetterà!”, ha detto Ilary, che ha fatto il suo ingresso in studio con un vestito di jeans e degli occhiali da sole scuri, accompagnata da “Flowers”, canzone di Miley Cyrus che parla del riscatto dopo una delusione d’amore. Prima di chiudere l’intervista, Silvia Toffanin ha voluto rivolgere a Ilary una domanda sull’amore, a cui si è limitata rispondere “Bastian così”. Un evidente riferimento al suo nuovo compagno Bastian Mueller, diventato una presenza fissa nella vita della conduttrice.