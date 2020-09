Ilary Biasi spiazza Totti: “C’è una donna incinta in questa casa”

Una nuova provocazione, quella di Ilary Blasi, per riempire di brio la giornata di suo marito, Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma è stato preso dalla sprovvista da un nuovo post della moglie pubblicato prontamente su Instagram. In una serie di Instagram stories, la conduttrice ha dato il lieto annuncio. Vediamo Ilary rivolgersi al marito e chiedergli: “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?”. Totti, ignaro e forse un po’ perplesso, preferisce non darle corda, ma Ilary non demorde e rincara la dose: “Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi?” gli chiede ancora, mentre alle sue spalle spunta la gattina di casa. La figlia Isabel aiuta il papà nel dilemma così quando Ilary chiede di nuovo se ha capito, Isabel dice che è Donna Paola, la gattina, ad essere in dolce attesa.

Dopo la caccia al topo, Donna Paola è tra gli animali più conosciuti del web. Nelle seguenti storie, la Blasi pubblica anche l’ecografia della gatta: la famiglia si allarga.

Leggi anche:

