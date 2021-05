Il Divin Codino: trama, cast, trailer e streaming del film Netflix su Roberto Baggio

Oggi, mercoledì 26 maggio 2021, esce su Netflix Il Divin Codino, il film diretto da Letizia Lamartire che racconta la vita e la carriera di Roberto Baggio, uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Il biopic si sofferma soprattutto sull’esperienza di Baggio in Nazionale, ma anche sui rapporti familiari, da quello con la meglio a quello con il padre. Ma vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Netflix Il Divin Codino.

Trama

Il film ripercorre i ventidue anni di carriera di Roberto Baggio, da quando inizia a giocare nelle giovanili del suo paese natale (Caldogno) a quando approda in serie A, militando per le squadre di Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, soffermandosi soprattutto sull’esperienza con la Nazionale, con la quale agguanterà il terzo posto nel campionato del mondo del 1990 e il secondo in quello del 1994. Accanto ai successi sportivi ci sarà spazio anche per il racconto degli infortuni, delle divergenze con alcuni allenatori, della vita privata e di quella spirituale, culminata con la scoperta del buddismo.

Ma il film si sofferma anche sui momenti più difficili, soprattutto quelli dei rapporti personali tra Baggio ed i vari allenatori che lo hanno seguito. Tra cui Eriksson, Sacchi, Trapattoni, Capello e Lippi. Il titolo, Il Divin Codino, rimanda a quell’aspetto del look di Baggio, il codino, definito divino per la sua bravura con la palla tra i piedi.

La pellicola, che parte dall’infanzia dell’ex-calciatore veneto, si concentra sui 20 anni di carriera del campione, che ha iniziato la sua attività professionistica nel club della sua città, Vicenza. Oltre alle tante maglie di club indossate, con quella azzurra Baggio disputò tre mondiali: Italia 1990, Stati Uniti 1994, con la memorabile finale del Brasile in cui tirò il rigore sopra la traversa, condannando l’Italia al secondo posto, infine Francia 1998.

Il Divin Codino: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Netflix Il Divin Codino, ma qual è il cast? Ad interpretare Roberto Baggio il regista Letizia Lamartire ha scelto una giovane promessa del cinema italiano, Andrea Arcangeli. “È un ruolo che ti fa sentire improvvisamente le spalle più pesanti di cento chili. La prima reazione che ho avuto quando me l’hanno proposto è stata di dire di no, che forse nessuno può fare Baggio. Poi mi sono lasciato trascinare dall’emotività creatasi attorno al progetto. La preparazione del film ha avuto diverse diramazioni, dal fisico alla lingua: sono stati messi dei paletti dentro ai quali abbiamo dovuto costruire una vita. Roberto è stato un supporto fondamentale, a partire dal fatto che lui per primo ha voluto scaricarmi di pressioni, consigliandomi di vivere la mia esperienza”, ha raccontato l’attore in conferenza stampa.

Insieme a lui nel cast del film Il Divin Codino ci sono Valentina Bellè (“I Medici”) nel ruolo di Andreina Baggio e Andrea Pennacchi (“Petra”) in quelli di Florindo, padre di Roberto. Antonio Zavatteri è Arrigo Sacchi, il coach della Nazionale con cui Baggio ha avuto non poche diatribe; Riccardo Goretti è Maurizio, iniziatore spirituale del campione al buddismo; Martufello (Fabrizio Maturani) e Beppe Rosso sono rispettivamente Carlo Mazzone e Giovanni Trapattoni. Ecco gli attori principali e i rispettivi personaggi interpretati.

Andrea Arcangeli: Roberto Baggio

Valentina Bellè: Andreina

Thomas Trabacchi: Vittorio Petrone

Andrea Pennacchi: Florindo Baggio

Antonio Zavatteri: Arrigo Sacchi

Anna Ferruzzo: Matilde

Martufello: Carlo Mazzone

Trailer

Ecco il trailer ufficiale de Il Divin Codino, in uscita su Neflix dal 26 maggio 2021. Nel trailer possiamo ascoltare il brano ‘L’uomo dietro il campione’, eseguito da Diodato: è la canzone principale della colonna sonora del film.

Streaming e tv

Dove vedere in streaming il film Il Divin Codino? La pellicola su Roberto Baggio è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Netflix a partire da mercoledì 26 maggio 2021. La durata è di 92 minuti.