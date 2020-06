I Soldi Spicci, chi sono Claudio Casisa e Annandrea Vitrano | La fuitina sbagliata

I Soldi Spicci sono un duo comico molto popolare, composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, e noto al grande pubblico per aver preso parte a programmi come Colorado e Pechino Express. Nel 2018 è uscito al cinema il loro film La fuitina sbagliata, in onda questa sera, 9 giugno 2020, su Rai 2 dalle 21.20. Ma chi sono I Soldi Spicci? Qual è la loro carriera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I due comici siciliani Claudio Casisa e Annandrea Vitrano hanno fondato il duo nel 2012. Claudio è nato a Palermo il 21 gennaio 1991, mentre la ragazza è nata il 28 giugno 1988 a Misilmeri. Entrambi vivono a Palermo. Appassionati sin da piccoli di teatro, si sono conosciuti durante un corso di recitazione, dimostrando subito di avere una grande sintonia. Nel 2014 debuttano con il loro primo spettacolo teatrale intitolato Femmino e Maschia, sul complesso rapporto tra i due sessi.

La grande popolarità arriva nello stesso anno quando entrano nel cast della trasmissione comica di Italia 1 Colorado. Nel 2015 portano in scena lo spettacolo Vietato ai Maggiori, che registra il tutto esaurito al Teatro Agricantus di Palermo e che parla del confronto generazionale. Lo stesso anno arriva il successo di Amore TrePuntoZero, spettacolo che affronta il tema della convivenza, rappresentando un trasferimento per motivi di studio di una coppia di fidanzati alle prese con i problemi quotidiani, la nostalgia, l’incertezza del futuro e la realizzazione dei propri sogni.

Diventati popolari in tutta la Sicilia, I Soldi Spicci nel 2016 recitano in teatri di diverse città italiane come Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Bari, Reggio Calabria. Nel 2018 esce nelle sale il loro primo film, La fuitina sbagliata, questa sera, 9 giugno, su Rai 2 in prima serata. Nella pellicola Annandrea e Claudia sono i protagonisti e interpretano una coppia prossima al matrimonio. Nella stagione 2017-2018 portano a teatro il loro nuovo spettacolo, Sì, stiamo insieme!.

Dopo l’esperienza a Colorado, i Soldi Spicci tornano in tv partecipando a un’altra trasmissione, Pechino Express, l’adventure game di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. I due comici siciliani sono inoltre molto seguiti anche sul web. I loro divertentissimi video, pubblicati sul loro canale Youtube e sui social, registrano milioni di visualizzazioni. Una curiosità: Claudio e Annandrea stanno insieme anche nella vita reale: hanno ammesso di essere una coppia innamorata durante un tour che li ha coinvolti in giro per l’Italia.

I Soldi Spicci, la trama del film La fuitina sbagliata

Diretto da Mimmo Esposito, il film è una commedia uscita nel 2018 che vede il duo comico cimentarsi per la prima volta con il cinema. La fuitina sbagliata racconta una storia alla Romeo e Giulietta seppur invertita. Ci sono due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano e i figli Anna e Claudio, due studenti fuorisede, sono promessi fidanzati da anni, ma si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando poi tornano a casa, trovano ad attenderli una pessima sorpresa. I loro genitori, oltre all’unione famigliare, hanno deciso di suggellare un patto anche professionale. Uniti quindi negli affari, i Casisa che producono ricotta e i Vitrano che producono scorze di cannoli, mettono in piedi il cannolo degli innamorati. Claudio e Anna saranno gli inconsapevoli testimonial.

Annandrea Vitraio e Claudio Casisa, alias I Soldi Spicci, sono i protagonisti del film e interpretano dei personaggi omonimi. Nel cast troviamo anche Paride Benassai che interpreta Nicola Casisa, Stefania Blandeburgo interpreta Giusy Casisa, Alessandro Bolide è don Pippo, Luca Lombardi è François, Salvatore La Mantia è il capo scout robusto, mentre Salvatore Mancuso è il capo scout slanciato. E ancora vediamo Ernesto Maria Ponte, Antonio Pandolfo, Barbara Tabita, David Coco, Maurizio Marchetti e Haruhiko Yamanouchi.

