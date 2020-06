La fuitina sbagliata, il film dei Soldi Spicci: trama, cast, streaming

La fuitina sbagliata è il primo film della coppia comica Soldi Spicci, arrivata in sala nel 2018. Diretto da Mimmo Esposito, il film è una commedia che vede il duo comico cimentarsi per la prima volta con il cinema. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Il film viene proposto in prima serata e in prima tv su Rai 2 martedì 9 giugno 2020, alle ore 21:20.

La fuitina sbagliata, la trama del film

Il film racconta una storia alla Romeo e Giulietta seppur invertita. Ci sono due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano e i figli Anna e Claudio, due studenti fuorisede, sono promessi fidanzati da anni, ma si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando poi tornano a casa, trovano ad attenderli una pessima sorpresa. I loro genitori, oltre all’unione famigliare, hanno deciso di suggellare un patto anche professionale. Uniti quindi negli affari, i Casisa che producono ricotta e i Vitrano che producono scorze di cannoli, mettono in piedi il cannolo degli innamorati. Claudio e Anna saranno gli inconsapevoli testimonial.

La fuitina sbagliata, il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dai protagonisti, Annandrea Vitraio e Claudio Casisa che interpretato personaggi omonimi. Il cinema non è stato il loro trampolino di lancio, poiché sono conosciuti come il duo comico I Soldi Spicci, coppia palermitana sia professionale che sentimentale. I due sono partiti da Colorado e poi hanno partecipato all’edizione 2020 di Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca. Il film La fuitina sbagliata ha ottenuto un incredibile successo, conquistando gran parte del pubblico italiano.

Nel cast vediamo anche Paride Benassai che interpreta Nicola Casisa, Stefania Blandeburgo interpreta Giusy Casisa, Alessandro Bolide è don Pippo, Luca Lombardi è François, Salvatore La Mantia è il capo scout robusto, mentre Salvatore Mancuso è il capo scout slanciato. E ancora vediamo Ernesto Maria Ponte, Antonio Pandolfo, Barbara Tabita, David Coco, Maurizio Marchetti e Haruhiko Yamanouchi.

La fuitina sbagliata, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere La fuitina sbagliata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 giugno 2020 – alle ore 21,20 (circa) su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it.

