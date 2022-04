Se da un lato il gossip sul possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tiene banco, dall’altro il settimanale “Chi” pubblica alcune foto che farebbero pensare ad altro: la relazione tra la conduttrice e Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: incontro segreto in hotel? il dottor G de I Fatti Vostri, sembra proseguire. Hunziker è stata paparazzata diretta verso l’hotel Gallia, Milano, a bordo della sua Porsche rosa. E chi ha incontrato lì, dopo la puntata di Striscia la Notizia? Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: “Li vediamo a Milano uscire separatamente dal centralissimo Excelsior Hotel Gallia, rifugio amato dai vip, dove entrambi hanno trascorso la notte. Il Gallia è celebre anche per il suo ristorante, il preferito da Michelle prima, durante e dopo il suo legame con Tomaso Trussardi“.. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” mentre escono separatamente dallo stesso albergo meneghino dove hanno alloggiato per vivere nel più stretto riserbo il loro nuovo legame. Prima è stata avvistata lei che è salita sulla sua auto fucsia e si è dileguata nel traffico, poco dopo lui che a piedi si è diretto alla stazione.

“Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo” aveva detto di recente Michelle. E forse Giovanni è il medico ideale per curare le ferite di cuore della Hunziker.

Pochi giorni dopo le foto a Milano, lei è partita per le Dolomiti per le vacanze di Pasqua. Forse trascorse insieme a Tomaso Trussardi e alle bambine (entrambi postano le foto del cane Odino). Il dottore è volato in Messico per impegni di lavoro e chissà che al ritorno faccia di nuovo tappa nel capoluogo lombardo prima di sbarcare nella sua Sardegna.