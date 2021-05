Helen Mirren: “Checco Zalone? Geniale ed elegante, un onore lavorare con lui”

“Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme”. A dirlo, a proposito della sua recente collaborazione con Checco Zalone, è stata l’attrice e premio Oscar Helen Mirren, che ha partecipato alle riprese del video ufficiale della canzone La Vacinada. Il filmato, che è stato pubblicato lo scorso 30 aprile e ha ottenuto in pochi giorni milioni di visualizzazioni.

“Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino”, ha dichiarato l’attrice a proposito del video divertente e ironico, ambientato in Salento. Proprio in questa zona della Puglia, Hellen Mirren ha la sua seconda casa, insieme al marito Taylor Hackford.

Le parole di Mirren a proposito del comico barese, all’anagrafe Luca Medici, smontano sul nascere le polemiche sui social a proposito del presunto carattere “offensivo” del video nei confronti dell’attrice o del fatto che il filmato fosse stato girato senza la piena consapevolezza del significato del testo della canzone.

