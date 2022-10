Dopo le inevitabili e feroci polemiche, arrivano le scuse. Giulia Torelli, influencer con oltre 200mila follower, è finita per giorni al centro del dibattito sui social e in tv per le sue dichiarazioni aberranti sugli anziani e il diritto al voto. Secondo la giovane, in poche parole, se la sinistra ha floppato alle elezioni del 25 settembre, la colpa sarebbe “dei vecchi”: “Non sanno niente, non hanno idea di cosa stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, nemmeno votare. In casa devono stare, fermi e immobili con quelle mani”. Frasi di cui oggi si dice pentita.

“Ho detto delle cose stupide, violente e superficiali sugli anziani al voto”, ha detto su Instagram Giulia, nota con il nome di Rockandfiocc, definendo “discriminatorie, inopportune e offensive” le sue parole. “Mi dispiace perché non le penso, non con quella aggressività. Erano shock ed esagerate e non erano delle proposte. Credo che ovviamente tutti abbiano diritto al voto, di partecipare come vogliono e difendere i propri interessi. Io di mestiere mi occupo di altro e non di politica, avrei potuto risparmiarmi dalle cose che ho detto ma ero delusa dal risultato delle elezioni e ho cercato un colpevole con i limitati mezzi che ho. Ho detto una cosa che si è rivelata falsa. Mi dispiace aver urtato la sensibilità di molti”.

Uno sfogo, a suo dire, dettato dall’impulsività: “Dovrei aver imparato come si usano i social ma sono impulsiva, troppo spesso agisco senza riflettere. Ho imparato una serie di cose su temi che ho toccato in maniera ignoranti, non ho imparato i modi. Ha ragione chi ha detto che non so usare i social in modo intelligente e proporzionato ai rischi che implica”.

Nel suo lungo discorso, Torelli ha spiegato di non avere nessuno alle spalle: “Tra le varie etichette che mi sono state date c’è quella di una persona che fa parte di “lobby della moda” o “ricca di qualsiasi genere. Ci tenevo a precisare che non è vero, chi mi segue lo sa, i successi che ho ottenuto li ho conquistati senza l’endorsement di nessuno. Se devo cercare un motivo che non siano fortuna o privilegio è il piccolo following che mi sono costruita”. Continuando il suo lungo messaggio social, ha aggiunto: “C’è un punto che poteva aver senso cogliere. In Italia c’è un problema generazionale di rappresentanza politica ma non sono io a doverne parlare, e sicuramente come l’ho fatto”.

Infine l’influencer ha fatto sapere che membri della sua famiglia e alcuni amici sono stati insultati e minacciati dagli haters: “Per quanto mi possa dispiacere, ormai la cavolata l’ho fatta. Mi prendo la responsabilità delle conseguenze. Non posso perdonarmi, ma ciò che trovo inaccettabili sono le conseguenze che stanno vivendo quelli intorno a me. La mia manager diventata mamma da poco riceve mail e telefonate minatorie, commenti minacce e insulti ad amici, colleghi e membri della mia famiglia. Non penso che qualcuno lo meriti. Piccola postilla, volevo dire un grande grazie a chi mi ha difeso in questi giorni, direi coraggiosamente”.