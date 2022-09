Giulia Torelli, l’influencer choc su Instagram: “I vecchi non devono votare. Sono rincogli**iti”. È bufera

All’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre, l’influencer Giulia Torelli, la celebre ragazza parmense degli armadi in disordine da mettere in ordine, si è espressa su Instagram cimentandosi in un campo assai distante dal suo. Secondo la ragazza, gli anziani, i vecchi insomma, meglio si rinchiudano dentro casa a non fare nulla, figuriamoci a votare. Il video dove la 35enne si autoritrae mentre fa una tirata contro gli anziani è diventato in queste ore virale. “Sono completamente rincoglioniti (i vecchi ndr) con le mascherine sulla bocca! Non serve a niente non tenerla sul naso, eppure sono vivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac”.

La ragazza, 35 anni, nota con il nickname di RockandFiocc è seguitissima sui social dal 2009 dove non ha mai smesso di condividere consigli di moda, lifestyle, arredamento, cinema, serie tv e bellezza.

Sul suo blog, Rock ‘n’ Fiocc, circa una dozzina d’anni fa, quando ancora era 25enne, eccola prendersela un giorno sì e l’altro pure con “i ciccioni”: c’è la commessa “cicciona senza talento, messa a capo del settore gioielli”, c’è “il bimbo ciccione” a cui non possono andare bene le scarpe da bimbo perché pesa 80 chili, c’è “una delle Kardashian, quella cicciona”.