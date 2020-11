Chi è Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio e nipote di Morandi

Giovanni Antonacci è un giovane cantautore e rapper italiano, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Nelle ultime ore è tornato alla ribalta per la sua imitazione del nonno Gianni: “Ma davvero parlo così?”, ha risposto divertito il famoso cantante alla bonaria presa in giro del nipote.

Ma chi è Giovanni Antonacci? Giovanni è nato nel 2001 dall’unione tra Biagio e Marianna Morandi, figlia di Gianni. Come nel caso di artisti quali Jasmine Carrisi e Tredici Pietro (giovanissimo figlio di Morandi), anche nel suo caso buon sangue non mente. E così, fin da ragazzo Giovanni ha iniziato a mostrare la propria passione per il mondo della musica, allontanandosi però dal genere di papà Biagio: Antonacci jr. ama infatti il rap. Il ragazzo, pur essendo cresciuto con la madre dopo la sua separazione da Biagio, ha mantenuto un ottimo rapporto con il padre, e nel 2019 ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Se mi scegli. Dopo una serie di brani di discreto successo, nel 2020 ha lanciato un nuovo brano dal grande potenziale, Dose. In un’intervista a Billboard ha però dichiarato che Dose è dedicata a una ragazza di cui si era innamorato: “Ci sono ancora sotto tantissimo! Una sera stavo ascoltando una canzone piena di malinconia. Di getto, ho scritto questo pezzo: per sfogarmi“. In passato ha detto più volte di sentirsi musicalmente più vicino al padre Biagio che al nonno Gianni, in quanto il primo appartiene a una generazione di cantautori, come lui, mentre Gianni è stato ed è ancora un grandissimo interprete. Giovanni Antonacci suona la chitarra e il pianoforte e ha già collaborato con il fratello Paolo Antonacci nella stesura di canzoni per artisti importanti come Nek, Eros Ramazzotti e Irama. Su Instagram Giovanni Antonacci ha un account da oltre 15mila follower.

