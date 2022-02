Un abito che non è certo passato inosservato. Il 72esimo Festival di Sanremo è ormai archiviato, ma a svelare alcuni retroscena ci ha pensato Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, intervistata da Repubblica. La ballerina nel corso delle cinque serate si è fatta notare anche per i suoi outfit sgargianti. Tra questi il vestito giallo indossato la prima sera, per il quale si è attirata numerose battute da parte di Fiorello. Il motivo, però, è tutt’altro che banale: “Era un messaggio – spiega a Repubblica – per lui (Amadeus ndr.). Amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico…”. Non una voglia di mettersi in mostra, dunque, ma un modo romantico per stare vicina al conduttore di Sanremo.

“Dalla platea – prosegue Giovanna Civitillo – abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia. Anche Blanco quando ha vinto è corso dai genitori. C’erano i genitori di Ama. I miei sono a Milano adesso, José adora i nonni”. Nel corso dell’intervista, Giovanna Civitillo ha parlato anche del loro matrimonio: “Siamo gelosi entrambi, ma la mia è una gelosia razionale, non sono il tipo da scenate – risponde – Se qualcosa mi infastidisce lo faccio notare, ma siamo molto complici”.

I due hanno un profilo di coppia sui social: “Ama non è social, non ha Twitter, non ha Facebook e neanche io, per evitare gli hater – spiega – Quando è nato il fenomeno Instagram mi chiedevano ‘mi fai un tag?’, così è nato Giovanna Civitillo e Amadeus”. L’augurio per il marito è “di stare bene” perché “la salute è la prima cosa” e poi “di fare quello che gli piace”. “Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose”. Sull’ipotesi quarto Sanremo, la showgirl non si sbilancia: “Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall’altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston. Deciderà lui. Il Covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso”.