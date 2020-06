L’intervento di Giorgia Meloni in difesa di Lorella Cuccarini

Giorgia Meloni difende pubblicamente Lorella Cuccarini che – secondo alcune indiscrezioni – potrebbe lasciare la conduzione di La vita in diretta per “motivi politici”, come scrive la leader di FDI.

Giorgia Meloni scrive su Twitter: “Secondo indiscrezioni Lorella Cuccarini non sarà confermata in Rai per motivi politici. Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata è ingiustificabile. Epureranno tutti coloro che non si piegano a diktat partito?” e aggiunge l’hashtag #iostoconlorella nato per sostenere la showgirl proprio in seguito alle indiscrezioni.

Lorella Cuccarini aveva dichiarato nel 2019 di essere sovranista: “Ho detto di essere sovranista perché amo il mio Paese e perché penso che debba riappropriarsi della sua capacità di scegliere, visto che ultimamente non è stato così. Questo, da alcuni, è stato percepito come un qualcosa di brutto, mentre io non ci vedo nulla di male e, al netto di tutte le polemiche, lo ridirei senza alcun problema”.

Su twitter l’hashtag con il cognome della presentatrice è entrato in tendenza tra chi la critica e chi prova a difenderla dalla possibile cacciata dal programma.

