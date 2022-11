Tempo di belle sorprese al Grande Fratello Vip, dove Edoardo Tavassi accoglie nel giardino della Casa la sorella Guendalina per un vortice di forti emozioni. L’influencer ha notato come il fratello sia entrato con l’intenzione di trovare una compagna, “la futura madre dei suoi figli”, ma come già accaduto in passato il ragazzo non sembra volersi sbilanciare troppo.

“Sei bellissimo, sei meraviglioso, però io sono disperata – ha scherzato Guendalina – Ti abbiamo mandato a fare l’animatore e ci hai fatto solo ridere, siamo andati a L’Isola dei Famosi e stavi tutto il tempo sdraiato sulla stuoia, ci siamo buttati sui social e chiedevi sempre il parere mio ma poi ti blocchi. Adesso siamo nella Casa del Grande Fratello e anche qua niente. Che cosa dobbiamo fare? Tutti dicono che è simpatico, bello, intelligente… ma poi?”

Guendalina Tavassi è stata ospite della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 14 novembre. L’ex gieffina, non solo ha avuto modo di incontrare il fratello Edoardo Tavassi, ma ha anche avuto un confronto con Antonella Fiordelisi che lei ha rinominato “Tontonella”. A Guendalina non è andata giù che Fiordelisi abbia accusato il fratello di provarci con tutte.

Edoardo Tavassi è andato in cortile dove ha incontrato la sorella. È scoppiato a piangere emozionato. Guendalina ha preso la parola e si è chiesta come mai Edoardo non riesca a trovare la donna giusta: “È simpatico, intelligente, divertente, forse troppo…queste ridono solo Edoardo. Bisogna fare qualcosa. Ci penso io. Lui dice che gli piacciono tutte ma non è così, trova difetti in tutte. Con Oriana devi fare il bad boy. Se Nikita ti vuole mettere lo smalto nero, devi dire di no, non sei Damiano dei Maneskin. Se ti piace Micol devi darle un bacio, non una capocciata”. Guendalina ha avuto anche modo di parlare con Micol: “Sei bellissima, siete bellissimi. Fate quello che vi sentite di fare. Esistono già gli Incorvassi. Edoardo cosa dovrebbe modificare per piacerti?”, ma la gieffina ha risposto: “Nulla”. Pronta la battuta di Edoardo: “Fanno tutte così, sei perfetto, però la danno ad Antonino”.