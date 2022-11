GfVip, in studio il bacio appassionato tra Marco Bellavia e Pamela Prati (VIDEO)

Pamela Prati è la concorrente eliminata nella sedicesima puntata del “Grande Fratello Vip” di giovedì 10 novembre. La showgirl è stata la meno votata dal pubblico nel televoto che la vedeva affrontare Attilio Romita e Sofia Giaele De Donà. Prati, tuttavia, si è detta contenta di dover abbandonare la Casa: “Se dovessi avere il biglietto di ritorno, lo rifiuto”, ha detto la concorrente prima di lasciare gli altri inquilini.

Nel corso della puntata, Pamela aveva ricevuto una sorpresa speciale da parte di Marco Bellavia grazie a una Magic Box del “Grande Fratello Vip”. L’ormai ex concorrente del programma si era emozionata nel rivedere Bellavia, con cui aveva stretto un forte legame tra le mura della Casa. “Sei stata molto brava, anche fuori ti hanno notato – l’ha incoraggia Bellavia, che aggiunge -. Sei una donna fantastica e ricordatelo sempre. Io sono qua fuori, vorrei sentirti dire qualcosa nei miei confronti”. “Non vedo l’ora di abbracciarti e conoscerti. Avrei preferito che tu fossi qui”, risponde Pamela. Bellavia, inoltre, si lascia andare e ammette volerla conoscere ulteriormente fuori dalla Casa: “Se tu stai dentro, io ti aspetto. Sei una donna meravigliosa che ancora può innamorarsi. Io e te possiamo sempre innamorarci”.

E, dopo aver fatto qualche chiacchiera di circostanza circa la sua permanenza in casa, Pamela Prati ha deciso di correre incontro all’ex volto di Bim Bum Bam per stampargli un bacio appassionato sulle labbra. Scattano gli applausi da parte del pubblico e degli ex concorrenti per stemperare il disagio provato da Bellavia che, se inizialmente sembrava stare al gioco, ha poi chiesto il supporto di Signorini: “Alfonso aiutami”. La risposta del conduttore non tarda quindi ad arrivare: “Sono stravolto, però ora baciatevi nuovamente!”. E se Pamela Prati non vuole farsi ripetere due volte l’invito, Bellavia domanda: “Ma dobbiamo baciarci ancora? È Uomini e Donne”! Non ci resta che quindi attendere il ritorno di Pamela Prati alla vita reale per capire come si evolverà questa storia. Mark e Sebastian ormai sono acqua passata. Nel cuore della showgirl ora ci sono solamente due nomi: Marco e suo figlio Filippo.