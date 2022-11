GF Vip, Wilma Goich ricorda la scomparsa della figlia: “Io ed Edoardo non ci siamo mai chiariti”

Tempo di confessioni per Wilma Goich, che durante la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda giovedì 3 novembre riflette sul rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello e mostra un lato di sé molto fragile.

Wilma Goich al Grande Fratello si è aperta su uno dei drammi più forti della sua vita, la perdita della figlia Susanna, nata dall’amore con l’ex marito Edoardo Vianello, venuta a mancare nell’aprile del 2020 a causa di un tumore, scoperto appena un mese prima che compisse 50 anni.

Una malattia lunga e faticosa, durante la quale Wilma e Susanna non hanno potuto contare sull’appoggio di Edoardo. A detta della cantante l’uomo sarebbe stato troppo preso dalla nuova moglie per dedicarsi alla malattia della figlia.

Wilma fatica a trattenere le lacrime ricordando la telefonata in cui ha comunicato a Edoardo il decesso della figlia e a distanza di due anni e mezzo fatica a darsi delle spiegazioni. “Anche se non si è comportato nella maniera giusta, rimane sempre suo padre. Una vera moglie avrebbe dovuto spingerlo ad andare dalla figlia, a costo di accompagnarlo. Se non l’ha fatto, una parte di colpa è anche sua”.

L’attenzione si sposta quindi sulla figlia Susanna e sulle difficoltà vissute con la sua prematura scomparsa: “L’ho chiamato spiegandole che non riuscivamo più a gestirla a casa, così lui ha pensato a tutto. Però non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid”. La donna si dice inoltre dispiaciuta per non essere riuscita a chiarirsi con Edoardo nonostante il tanto tempo trascorso e conclude: “Non ci siamo mai confrontati e non ci siamo mai domandati perché sia successo a noi guardandoci in faccia. Credo che avremmo bisogno di farlo”. E di fronte al racconto della cantante l’intero studio si emoziona, a partire dall’opinionista Sonia Bruganelli.