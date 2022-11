“Oggi tutti quanti si mettono a cambiare ragazzo quando non va più bene. Perché non c’è più quel fatto di cercare di aggiustare” – ha detto Luciano Punzo al Gf Vip – “In passato, la mia bisnonna o la nonna… Erano altri tempi, l’uomo picchiava la donna. Per farti capire. Io non voglio questo e non lo vorrei mai nella vita. Quello era amore, a lei stava pure bene questa cosa perché alla fine quello è lui. Capito? Io sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente“.

Il 26enne modello napoletano, vincitore di Mister Italia nel 2017 e concorrente a Pechino Express nel 2020 e Temptation Island 2021, in una lunga chiacchierata con l’attrice e showgirl ha affrontato temi molto seri sulle relazioni e su quanto la società sia cambiata con l’avvento dei social: “È cambiato proprio il metodo di approccio”, ha detto Punzo, dopo aver ammesso di sentire la mancanza della sua fidanzata.