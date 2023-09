Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati nella Reggia di Venaria

Gessica Notaro sposa con un matrimonio fiabesco il suo Filippo Bologni. Con una cerimonia da sogno, la modella sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, corona il proprio sogno d’amore con il fantino del gruppo sportivo dei Carabinieri. Abito bianco; carrozza e davvero tanto amore per la coppia.

Gessica Notaro, riminese di 33 anni, e Filippo Bologni, 29 anni di Reggio Emilia, progettavano il loro matrimonio da mesi. Quello di Notaro oltre che un matrimonio è una rivincita. Nel 2017, infatti, la showgirl è stata vittima di una brutale violenza da parte dell’ex fidanzato, Edson Tavares, che l’ha sfregiata al volto con dell’acido. Notaro, che non si è mai arresa e dopo diversi interventi chirurgici è tornata alla vita, è diventata così uno dei simboli della battaglia contro la violenza sulle donne nel nostro Paese.

Quattro anni fa, nel 2019, alla Fieracavalli di Verona ha conosciuto Filippo Bologni, il sei volte campione di salto a ostacoli. E da lì fu amore. A legarli la passione per l’equitazione e per i cavalli. Come ha ribadito più volte la showgirl quello con Filippo è “l’amore che non fa male”. Non a caso, è proprio lì nell’arena di Fieracavalli, che a novembre scorso Filippo le ha fatto la proposta in mondovisione inginocchiandosi prima della gara mondiale di equitazione.