Gene Gnocchi e la lite in diretta con Simona Ventura e Paola Perego

Presunta lite in diretta durante a Citofonare Rai 2 tra Gene Gnocchi e le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego.

La vicenda si è svolta domenica 22 ottobre con il comico che ha interrotto le presentatrici: “C’è il mio pezzo in scaletta, dovevo fare top e flop”.

“Gene, scusa, abbiamo fatto Ballando e i tempi si sono allungati” replica Paola Perego con Gnocchi che controbatte: “Ho capito, però, adesso mi dicono che non si fa ma perché non si fa?”.

“Ma stai scherzando?” chiede la Perego con il comico che replica: “No, non sto scherzando perché prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so. Ogni volta si taglia qualcosa. A questo punto qua fatevela voi la trasmissione, fatevela voi”. A quel punto Gene Gnocchi si alza e abbandona lo studio tra lo stupore generale.

Successivamente, lo stesso Gene Gnocchi ha postato un video sui social affermando che si trattava di una gag organizzata: “Grazie a Simona e Paola che sono state due attrici fantastiche, dovevo prendere un treno e per questo ho fatto quella scena”.

A giudicare dalle reazioni dei social, però, nessuno crede a questa versione.