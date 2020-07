Alessandro Gassmann attacca Bolsonaro e Salvini: “Due cogl***i”

Alessandro Gassmann contro Salvini e Bolsonaro

Alessandro Gassmann utilizza Twitter per colpire sia Matteo Salvini che il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, risultato recentemente positivo al Coronavirus. Ed è proprio questa notizia che Gassmann ha voluto commentare con i suoi follower, in modo ironico come è solito fare, e anche con un tocco romanesco. “Er coso Brasigliano s’è pijato er covid, sto poraccio… daje a dije metti a maschera, nun fa ’r cojone, dai l’esempio… gnente, ha fatto come voleva e mo so cazzi sua… e meno male che in Italia nun ce stanno cojoni così!!! ah…dimenticavo… scusate, ho detto na stronzata”, ad accompagnare la didascalia, poi, l’immagine di Matteo Salvini.

Er coso Brasigliano s’è pijato er covi sto poraccio… daje a dije metti a maschera,nun fa’r cojone, dai l’esempio…gnente,ha fatto come voleva e mo so cazzi sua… e meno male che in Italia nun ce stanno cojoni così!!!..ah…dimenticavo… scusate ho detto na stronzata. pic.twitter.com/RWODB6H8WZ — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 7, 2020



Non è la prima volta che Alessandro Gassmann si schiera apertamente contro il leader della Lega. “Non ho votato Salvini, non condivido in nessun modo le sue idee”, questa è una dichiarazione che risale al 2019, non molto tempo fa dunque. In attesa della replica del diretto interessato, il post di Gassmann su Twitter è già stato inondato di like, commenti e condivisioni.

